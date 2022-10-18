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Кубок России

Главчич: «Сыграли открыто, отсюда и такие фолы»

18 Октября 2022 • 22:48 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Химки
окончен

Московский «Локомотив» во второй раз за осень обыграл «Химки», на сей раз это случилось в четвертом раунде Фонбет Кубка России, и с куда более приличным счетом - 1:0. В прошлый раз, в рамках чемпионата, «Локомотив» забил «Химкам» целых три мяча. Теперь безвыигрышная серия «Химок» достигла целых тринадцати матчей, с учетом всех турниров.

Эти неудачи прокомментировал Неманья Главчич, сербский полузащитник подмосковной команды. Он считает, что матч прошел в открытой манере.

- Хороший матч. Это была тяжелая игра. Много фолов? Команда играла открыто, поэтому так, - цитирует Главчича «Sport24».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Неманья Главчич
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