​«Локомотив» потерял Игнатьева

Во вторник вечером «Локомотив» играет против «Химок» в рамках четвёртого тура групповой стадии Фонбет Кубка России. По ходу первого тайма травму получил нападающий московской команды Иван Игнатьев. Андрею Фёдорову пришлось в срочном порядке делать замену и выпускать на поле Джирано Керка.

Наверняка после игры пресс-служба «Локомотива» или представители тренерского штаба дадут комментарии по поводу состояния Ивана Игнатьева.

Следить за развитием событий в матче между «Локомотивом» и «Химками» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.