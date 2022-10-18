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Кубок России

​«Локомотив» потерял Игнатьева

18 Октября 2022 • 18:50 Комментировать
Локомотив Москва
0:0
Химки
2-й тайм

Во вторник вечером «Локомотив» играет против «Химок» в рамках четвёртого тура групповой стадии Фонбет Кубка России. По ходу первого тайма травму получил нападающий московской команды Иван Игнатьев. Андрею Фёдорову пришлось в срочном порядке делать замену и выпускать на поле Джирано Керка.

Наверняка после игры пресс-служба «Локомотива» или представители тренерского штаба дадут комментарии по поводу состояния Ивана Игнатьева.

Следить за развитием событий в матче между «Локомотивом» и «Химками» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Иван Игнатьев
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА ХИМКИ
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