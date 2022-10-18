Ненахов: «Суперигра»

Московский «Локомотив» во второй раз за осень обыграл «Химки», на сей раз это случилось в четвертом раунде Фонбет Кубка России, и с куда более приличным счетом - 1:0. В прошлый раз, в рамках чемпионата, «Локомотив» забил «Химкам» целых пять мячей.

Кубковый успех своего клуба прокомментировал Максим Ненахов - защитник «Локомотива». Он не не спешит говорить о том, что железнодорожники выходят из кризисного состояния.

- Суперигра. Команда вышла из кризиса? Нет, без комментариев, - цитирует футболиста Sport24.

Напомним, что «Локомотив» является девятикратным обладателем Кубка России - это рекорд турнира.