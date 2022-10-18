Куликов – о Лоськове и Пашинине: «Дают заряд бодрости»

Полузащитник московского «Локомотива» Даниил Куликов поделился своими эмоциями от матча четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России против подмосковных «Химок» (1:0), а также рассказал о вернувшихся в тренерский штаб Дмитрии Лоськове и Олеге Пашинине.

Футболист отметил, что игра получилась хорошей. В первой половине встречи у команды были некоторые сложности с организацией атак, однако результат вполне удовлетворительный.

На вопрос о возвращении в клуб Лоськова и Пашинина Куликов ответил: «Дают заряд бодрости, все знакомы с ними, знают как работать», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Информацию о потенциальном назначении Михаила Галактионова на пост главного тренера «красно-зелёных» футболист не стал комментировать.

Следующую игру «железнодорожники» проведут в рамках 14 тура чемпионата России против столичного «Динамо». Начало матча - 22 октября в 19:00.