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Кубок России

Изидор – о тренерах из Германии: «Много вещей дали мне, когда я приехал из Европы»

18 Октября 2022 • 21:49 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Химки
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Французский нападающий столичного «Локомотива» Вильсон Изидор поделился своими эмоциями после победы над «Химками» в матче четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России (1:0).

Форвард считает, что, несмотря на то, что в игре был одержан верх, назвать её простой не получится. Сейчас всё внимание приковано к матчу против «Динамо».

Игроки «Локомотива» испытывают хорошие эмоции по поводу возвращения Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина, так как эти специалисты хорошо знают специфику работы в клубе.

«Лоськов — великий игрок, который дал мне много полезных советов», - цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

На вопрос об уходе из «Локомотива» тренеров из Германии игрок сказал: «Они ушли, но я продолжу играть, как я играю, и буду стараться играть на максимум в каждой игре. Что они мне дали? Много вещей дали мне, когда я приехал из Европы». При этом никакого прощания с немецкими специалистами не было.

Победа над «Химками» позволила «красно-зелёным» возглавить группу с «Краснодаром» и «Пари НН».

Следующий матч «железнодорожники» проведут на домашнем стадионе против московского «Динамо». Начало игры - 22 октября в 19:00.
На сегодняшний день «Локомотив» одержал две победы в двух матчах под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Фёдорова. При этом команда не пропустила ни одного гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Кубок России Дмитрий Лоськов Олег Пашинин Йозеф Циннбауэр Вильсон Изидор
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