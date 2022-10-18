Изидор: «Сейчас главное - выигрывать матчи»

Московский «Локомотив» во второй раз за осень обыграл «Химки», на сей раз это случилось в четвертом раунде Фонбет Кубка России, и с куда более приличным счетом - 1:0. В прошлый раз, в рамках чемпионата, «Локомотив» забил «Химкам» целых три мяча.

После игры нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора спросили о том, что он думает о возможном зимнем назначении Михаила Галактионова на должность наставника клуба. Изидор ответил, что предпочитает смотреть в ближайшее будущее.

- Я не знаю. На данный момент я думаю, что самое главное сейчас — продолжать выигрывать матчи, а дальше посмотрим, что будет, - уклончиво ответил футболист изданию «Спорт-экспресс».