​Гилерме – в основе «Локомотива» на матч с «Химками»

Во вторник вечером «Локомотив» будет принимать «Химки» в рамках четвёртого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Исполняющий обязанности главного тренера «железнодорожников» Андрей Фёдоров включил в основной состав команды таких игроков:

Гилерме, Ненахов, Баринов, Едвай, Тикнизян, Куликов, Магкеев, Карпукас, Камано, Изидор, Игнатьев.

Напомним, что в первом круге «Локомотив» разгромил «Химки» на выезде со счётом 5:0.

Матч между «Локомотивом» и «Химками» стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.