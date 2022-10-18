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Кубок России

«Локомотив» одолел «Химки» и возглавил группу в Фонбет Кубке России

18 Октября 2022 • 20:07 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Химки
окончен

«Локомотив» одолел в матче Фонбет Кубка России со счетом 1:0 «Химки». Этот успех позволил «красно-черным» выйти в лидеры своего квартета.

Протокол игры  
Локомотив Москва1:0Химки
(1:0) Миранчук Антон54'  
Гильерме дос СантосНенахов Максим  27' 46' (Живоглядов Дмитрий ( 46') Едвай ТинТикнизян НаирМагкеев СтаниславБаринов ДмитрийКарпукас АртёмКуликов Даниил 46' (Миранчук Антон ( 46') Изидор ВильсонКамано Франсуа 63' (Педринью Роша ( 63'  73') Игнатьев Иван 34' (Керк Джирано ( 34'  62')
Запасные: Мампасси МаркКузьмичев ИванРаконьяц МаркоМарадишвили КонстантинСавин АндрейХудяков ДаниилМитай Марио
Гудиев ВиталийЧежия Ираклий  86'Никитин Алексей 74' (Зуев Александр ( 74') Боженов КириллВолков ЗахарГлавчич Неманья 60' (Ломовицкий Александр ( 60'  62') Гулиев Аяз 46' (Магомедов Бутта ( 46') Казанцев ДанилРуденко Александр Александрович  76'Малыхин Дмитрий 46' (Глушаков Денис ( 46') Садыгов Илья 59' (Мирзов Резиуан ( 59'  68')
Запасные: Данилкин ЕгорДолгов АлександрЧёрный АртурЛантратов ИльяКухарчук ИльяМитрюшкин Антон
18 октября. Стадион "RZD Arena (Moscow)".

Видео

Грубая игра Ненахова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Грубая игра Ненахова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол Керка отменен из-за офсайда (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол Керка отменен из-за офсайда (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол с пенальти Антона Миранчука (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:0. Гол с пенальти Антона Миранчука (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол Изидора отменен из-за нарушения правил (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Гол Изидора отменен из-за нарушения правил (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

Футболисты «Локомотива» откровенно проваливают сезон, но команда делает все, чтобы исправить ситуацию здесь и сейчас. Пока ведутся переговоры с Михаилом Галактионовым, московский клуб сумел одолеть в матче последнего тура чемпионата России столичное «Торпедо» со счетом 1:0. Победа смогла положить конец серии из пяти поражений в чемпионате кряду. В Фонбет Кубке России «Локо» пока идет на третьем месте в своем квартете, однако отстает от «Пари НН» только за счет дополнительных показателей.

«Химки», как и их сегодняшний оппонент, провалили стартовый отрезок чемпионата. Стоит отметить тот факт, что «красно-черные» успели сменить пару наставников. Однако тренерские перестановки пока не принесли ожидаемого результата. На данный момент подмосковный коллектив располагается на предпоследнем месте в РПЛ, имея в своем активе 9 турнирных баллов. Отставание от зоны переходных баллов составляет всего 2 очка. В Фонбет Кубке России «Химки» идут с одним баллом на последней строчке в турнирной таблице, что вынуждает их играть только на победу в игре с «железнодорожниками».

Практически при пустых трибунах началась встреча в Москве. «Химки» сразу же пошли вперед и смогли заработать угловой, который, правда, ни к чему интересному не привел. Постепенно «железнодорожники» смогли прибрать инициативу к своим рукам и ногам, однако создать опасный момент у ворот «красно-черных» не удавалось.

Ближе к середине первого тайма Ненахов пошел в рискованный подкат в центре поля в ногу Главчичу, сбив оппонента на газон. Главный арбитр с подсказки видеоассистентов пошел смотреть эпизод у монитора. Он долгое время принимал решение по эпизоду и мог даже удалить нарушителя, однако принял решение показать нарушителю карточку желтого цвета. Спустя всего пару минут у игрока «Локомотива» случилась травма. Игнатьев был вынужден покинуть пределы поля в сопровождении врачей. На замену ему был призван Керк.

К слову, едва выйдя на газон, Керк сумел забить гол в ворота соперника. После розыгрыша углового Баринов головой из центра пробил в штангу, тогда как Керк оказался на острие и добил сферу в створ с нескольких метров, но из положения «вне игры». Под занавес игрового отрезка мог открыть счет в матче и Магкеев, который открылся на передачу партнера из глубины и с левого края, с острого угла, нанес выстрел прямо по позиции вратаря. При счете 0:0 соперники ушли на 15-минутную паузу.

В перерыве в составе «Локомотива» произошла замена, и вместо Ненахова и Куликова на поле появились Живоглядов и Миранчук. Двойную ротацию сделал и главный тренер «Химок», сменивший Гулиева и Малыхина, вместо которых выпустил на газон Глушакова и Магомедова. На 51-й минуте встречи «Локомотив» создал очередной опасный момент в матче. Карпукас с правого края выполнил передачу на Изидора. Тот наносил выстрел с 11-ти метров в дальний левый угол, но мяч просвистел рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке.

Спустя всего пару минут «Локомотив» заработал 11-метровый удар. Изидор уверенно подставился под Никитина, и тот срубил оппонента на газон. К снаряду подошел Антон Миранчук, который покатил сферу в правый от себя нижний угол, в то время, как вратарь упал левее – 1:0. На 59-й минуте встречи на поле у «Химок» появились Мирзов и Ломовицкий, подменившие Главчича и Садыгова, а наставник химчан Спартак Гогниев за резкие высказывания в адрес рефери был наказан карточкой желтого цвета.

Совсем скоро в стычку и словесную перепалку вступили Керк и Ломовицкий, который получили от рефери по карточке желтого цвета. Спустя всего мгновение на поле появился вместо Камано Педро, но уже вскоре получил от рефери карточку желтого цвета за споры с рефери. Свои «горчичники» нашли и Мирзов с Руденко. Рефери не переставал сыпать карточки, как будто намекая командам, что готов начать показывать и карточки красного цвета.

На 80-й минуте встречи Изидор сумел забить второй гол в ворота соперника после чего, как неудачно сыграл на выходе Гудиев, выпустив сферу из рук. Отправил игрок «Локомотива» мяч в ворота, но рефери гол не засчитал, поскольку успел положить руку на мяч голкипер химчан, чем спас оппонента от пропущенного гола. В концовке встречи «Химки» могли отыграться, но в ситуации у ворот свою команду смогли спасти Гилерме и Тикнизян, бросившиеся на удар оппонентов и вырвавшие для своего коллектива победу – 1:0.

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