«Локомотив» одолел «Химки» и возглавил группу в Фонбет Кубке России

«Локомотив» одолел в матче Фонбет Кубка России со счетом 1:0 «Химки». Этот успех позволил «красно-черным» выйти в лидеры своего квартета.

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Грубая игра Ненахова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Гол Керка отменен из-за офсайда (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол 1:0. Гол с пенальти Антона Миранчука (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Гол Изидора отменен из-за нарушения правил (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

Футболисты «Локомотива» откровенно проваливают сезон, но команда делает все, чтобы исправить ситуацию здесь и сейчас. Пока ведутся переговоры с Михаилом Галактионовым, московский клуб сумел одолеть в матче последнего тура чемпионата России столичное «Торпедо» со счетом 1:0. Победа смогла положить конец серии из пяти поражений в чемпионате кряду. В Фонбет Кубке России «Локо» пока идет на третьем месте в своем квартете, однако отстает от «Пари НН» только за счет дополнительных показателей.

«Химки», как и их сегодняшний оппонент, провалили стартовый отрезок чемпионата. Стоит отметить тот факт, что «красно-черные» успели сменить пару наставников. Однако тренерские перестановки пока не принесли ожидаемого результата. На данный момент подмосковный коллектив располагается на предпоследнем месте в РПЛ, имея в своем активе 9 турнирных баллов. Отставание от зоны переходных баллов составляет всего 2 очка. В Фонбет Кубке России «Химки» идут с одним баллом на последней строчке в турнирной таблице, что вынуждает их играть только на победу в игре с «железнодорожниками».

Практически при пустых трибунах началась встреча в Москве. «Химки» сразу же пошли вперед и смогли заработать угловой, который, правда, ни к чему интересному не привел. Постепенно «железнодорожники» смогли прибрать инициативу к своим рукам и ногам, однако создать опасный момент у ворот «красно-черных» не удавалось.

Ближе к середине первого тайма Ненахов пошел в рискованный подкат в центре поля в ногу Главчичу, сбив оппонента на газон. Главный арбитр с подсказки видеоассистентов пошел смотреть эпизод у монитора. Он долгое время принимал решение по эпизоду и мог даже удалить нарушителя, однако принял решение показать нарушителю карточку желтого цвета. Спустя всего пару минут у игрока «Локомотива» случилась травма. Игнатьев был вынужден покинуть пределы поля в сопровождении врачей. На замену ему был призван Керк.

К слову, едва выйдя на газон, Керк сумел забить гол в ворота соперника. После розыгрыша углового Баринов головой из центра пробил в штангу, тогда как Керк оказался на острие и добил сферу в створ с нескольких метров, но из положения «вне игры». Под занавес игрового отрезка мог открыть счет в матче и Магкеев, который открылся на передачу партнера из глубины и с левого края, с острого угла, нанес выстрел прямо по позиции вратаря. При счете 0:0 соперники ушли на 15-минутную паузу.

В перерыве в составе «Локомотива» произошла замена, и вместо Ненахова и Куликова на поле появились Живоглядов и Миранчук. Двойную ротацию сделал и главный тренер «Химок», сменивший Гулиева и Малыхина, вместо которых выпустил на газон Глушакова и Магомедова. На 51-й минуте встречи «Локомотив» создал очередной опасный момент в матче. Карпукас с правого края выполнил передачу на Изидора. Тот наносил выстрел с 11-ти метров в дальний левый угол, но мяч просвистел рядом со стойкой, едва не оказавшись в сетке.

Спустя всего пару минут «Локомотив» заработал 11-метровый удар. Изидор уверенно подставился под Никитина, и тот срубил оппонента на газон. К снаряду подошел Антон Миранчук, который покатил сферу в правый от себя нижний угол, в то время, как вратарь упал левее – 1:0. На 59-й минуте встречи на поле у «Химок» появились Мирзов и Ломовицкий, подменившие Главчича и Садыгова, а наставник химчан Спартак Гогниев за резкие высказывания в адрес рефери был наказан карточкой желтого цвета.

Совсем скоро в стычку и словесную перепалку вступили Керк и Ломовицкий, который получили от рефери по карточке желтого цвета. Спустя всего мгновение на поле появился вместо Камано Педро, но уже вскоре получил от рефери карточку желтого цвета за споры с рефери. Свои «горчичники» нашли и Мирзов с Руденко. Рефери не переставал сыпать карточки, как будто намекая командам, что готов начать показывать и карточки красного цвета.

На 80-й минуте встречи Изидор сумел забить второй гол в ворота соперника после чего, как неудачно сыграл на выходе Гудиев, выпустив сферу из рук. Отправил игрок «Локомотива» мяч в ворота, но рефери гол не засчитал, поскольку успел положить руку на мяч голкипер химчан, чем спас оппонента от пропущенного гола. В концовке встречи «Химки» могли отыграться, но в ситуации у ворот свою команду смогли спасти Гилерме и Тикнизян, бросившиеся на удар оппонентов и вырвавшие для своего коллектива победу – 1:0.