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Кубок России

«Дай бог так продолжать!»: Баринов высказался о второй подряд победе «Локомотива»

19 Октября 2022 • 09:08 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Химки
окончен

Хавбек столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о минимальной победе над подмосковными «Химками» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. «Железнодорожники» выиграли со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Антон Миранчук.

«Каждая победа придает уверенности. Тем более, вторую игру мы играем на ноль. Дай бог так продолжать!» - цитирует футболиста «Спорт-экспресс».

Следующий поединок «железнодорожники» проведут против «Динамо» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Московское дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября. Перед этой игрой «Локо» занимает 13-е место в турнирной таблице, а динамовцы идут восьмыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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