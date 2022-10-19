«Дай бог так продолжать!»: Баринов высказался о второй подряд победе «Локомотива»

Хавбек столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о минимальной победе над подмосковными «Химками» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. «Железнодорожники» выиграли со счетом 1:0, единственный гол забил полузащитник Антон Миранчук.

«Каждая победа придает уверенности. Тем более, вторую игру мы играем на ноль. Дай бог так продолжать!» - цитирует футболиста «Спорт-экспресс».

Следующий поединок «железнодорожники» проведут против «Динамо» в рамках 14-го тура Премьер-лиги. Московское дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября. Перед этой игрой «Локо» занимает 13-е место в турнирной таблице, а динамовцы идут восьмыми.