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Кубок России

Сенников — о победе «Локомотива» над «Химками»: «Сейчас самое главное — результат»

19 Октября 2022 • 16:09 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Химки
окончен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался после матча 4-го тура Фонбет Кубка России между «железнодорожниками» и «Химками».

«Да, не так крупно, но достаточно уверенно и спокойно «Локомотив» переиграл своего соперника. Да, создали не так много моментов, но сейчас самое главное – результат», — заявил Сенников Rusfootball.

Эксперт отметил, что команда не пропустила, но теперь нужно выбираться из того положения, где «Локомотив» оказался.

«Железнодорожники» одержали минимальную победу над «Химками» в рамках матча группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Дмитрий Сенников
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