Фёдоров: «Готовились, изучали соперника»

Московский «Локомотив» во второй раз за осень обыграл «Химки», на сей раз это случилось в четвертом раунде Фонбет Кубка России, и с куда более приличным счетом - 1:0. В прошлый раз, в рамках чемпионата, «Локомотив» забил «Химкам» целых три мяча. События игры прокомментировал Андрей Федоров, временно исполняющий обязанности главного тренера клуба.

- Как и ожидалось, игра получилась очень напряжённой. Готовясь к «Химкам», мы изучили соперника. Понравилось, как ребята восприняли эту информацию и как они вышли на игру, с каким настроем, с какой самоотдачей, - цитирует слова специалиста официальный сайт «Локомотива».