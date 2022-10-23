Сенников: «Локомотив» пока не способен бороться с такими соперниками, как «Динамо»

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о домашнем поражении команды от «Динамо» в матче 14-го тура Премьер-лиги. Дерби завершилось победой «бело-голубых» со счетом 3:1.

«Динамо» выглядело намного лучше по игре и всем статистическим данным. Победа бело-голубых заслуженная. «Локомотив» не способен пока бороться с такими соперниками», - приводит слова эксперта издание «РБ Спорт».

После 14 туров «Динамо» набрало 23 балла и занимает шестую позицию в турнирной таблице Премьер-лиги. В свою очередь «Локомотив» с 12 очками располагается на 14-й строчке.