Шунин - о победе в дерби: «Чёрная форма символизировала, что мы должны выйти и биться»

В центральном матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» на выезде победило «Локомотив» со счетом 3:1. Своим впечатлениями от дерби поделился голкипер «бело-голубых» Антон Шунин.

«Хотели победить, плюс форма черного цвета символизировала, что мы должны выйти и биться. Очень рад, что выиграли и двигаемся дальше», - приводит слова Шунина «Чемпионат».

Благодаря вчерашней победе динамовцы поднялись на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. На счету команды Славиши Йокановича 23 балла.

В следующем туре «Динамо» на своем поле примет «Химки». Встреча состоится на «ВТБ Арене» в субботу, 29 октября.