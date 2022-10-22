Булыкин рассказал, что думает о дерби «Локомотив» - «Динамо»

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин, поигравший за сборную России и столичный «Локомотив», поделился мнением о предстоящем матче между «железнодорожниками» и «Динамо».

«Команды отдадут на поле все, чтобы взять три очка. Кто окажется сильнее - покажет футбольное поле. На бумаге фаворита я не вижу», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Дерби «Локомотив» - «Динамо» пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября, начало – 19:00 по московскому времени.

По итогам 13 туров «железнодорожники» занимают место в зоне стыковых матчей, а «бело-голубые» располагаются на восьмой строчке.