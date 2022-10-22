Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин рассказал, что думает о дерби «Локомотив» - «Динамо»

22 Октября 2022 • 11:44 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
Через 6 ч. 37 мин.

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин, поигравший за сборную России и столичный «Локомотив», поделился мнением о предстоящем матче между «железнодорожниками» и «Динамо».

«Команды отдадут на поле все, чтобы взять три очка. Кто окажется сильнее - покажет футбольное поле. На бумаге фаворита я не вижу», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Дерби «Локомотив» - «Динамо» пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 22 октября, начало – 19:00 по московскому времени.

По итогам 13 туров «железнодорожники» занимают место в зоне стыковых матчей, а «бело-голубые» располагаются на восьмой строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Дмитрий Булыкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.10.22 в 14:00
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
2.95 3.65 2.34
Видео
22.10.22 в 16:30
Факел Факел
Ростов Ростов
3.35 3.75 2.11
Видео
22.10.22 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Динамо Москва Динамо Москва
3.25 3.65 2.18
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Октября
12:17 · Россия. Первая лига
Чуперка — о матче с «Акроном»: «Нам без разницы, кто на каком месте идёт, у нас свои задачи»
12:17 · Россия. Премьер-лига
Названа задача «Крыльев Советов» на сезон
12:05 · Россия. Премьер-лига
Лаксальт перечислил то, что ему особенно сильно нравится в России
12:03 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Стыдно за решение сборной Голландии по Промесу»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Пресс-служба «Химок» подтвердила разрешение Давыдову выступать в МФЛ
11:53 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Факела» Городовой рассказал, чего не хватило его команде в игре со «Спартаком»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, что думает о дерби «Локомотив» - «Динамо»
11:41 · Россия. Премьер-лига
Лещук сообщил о жёстком разговоре в «Динамо», который состоялся на этой неделе
11:02 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов — о Давыдове в Медиалиге: «Это как шоу фигуристов на льду»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Костанца вернулся в расположение «Крыльев Советов»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Аршавин — о словах Лахтера: «Я ничего не хочу отвечать»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Факела» Городовой заявил, что мечтает сыграть за сборную России 1
10:19 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» назвал игроков, которые пропустят дерби с «Динамо»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Давыдов — о сравнениях с Месси: «Идиотизм какой-то»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал причину плохих результатов «Динамо»
Все новости
Рекомендуем