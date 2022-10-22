​«Локомотив» объявил состав на дерби с «Динамо»

Субботнюю часть 14-го тура Российской премьер-лиги будет закрывать московское дерби между «Локомотивом» и «Динамо». Временный тренер «железнодорожников» Андрей Фёдоров принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Гилерме, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Карпукас, Керк, Камано, Изидор.

Стартовый свисток в матче «Локомотив» - «Динамо» Павел Кукуян даст в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Локомотив» после тринадцати туров занимает лишь тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.