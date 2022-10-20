В «Динамо» прокомментировали просьбу агента Тюкавина продать игрока

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слова Алексея Сафонова, агента нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина, ранее заявившего, что московскому клубу лучше было бы продать 20-летнего футболиста, если наставник команды Славиша Йокановича не видит его в составе.

По мнению Пивоварова, российский форвард постепенно начинает прибавляет, а заявление Сафонова гендиректор объяснил эмоциональностью агента.

«Думаю, этот комментарий немного был эмоционален и всё», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл в составе «Динамо» 16 матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу. Действующий контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.