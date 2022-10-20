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В «Динамо» прокомментировали просьбу агента Тюкавина продать игрока

20 Октября 2022 • 13:12 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слова Алексея Сафонова, агента нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина, ранее заявившего, что московскому клубу лучше было бы продать 20-летнего футболиста, если наставник команды Славиша Йокановича не видит его в составе.

По мнению Пивоварова, российский форвард постепенно начинает прибавляет, а заявление Сафонова гендиректор объяснил эмоциональностью агента.

«Думаю, этот комментарий немного был эмоционален и всё», — цитирует Пивоварова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл в составе «Динамо» 16 матчей, забив в них три гола и отдав одну результативную передачу. Действующий контракт нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Павел Пивоваров Константин Тюкавин
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