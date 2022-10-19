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Пивоваров отреагировал на возможный переход Смолова в «Галатасарай»

19 Октября 2022 • 17:13 Комментировать
Галатасарай
...
Кастамонуспор
1 0.00 X 24.00 2 61.00
Через 2 ч. 12 мин.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился информацией о возможном переходе нападающего Фёдора Смолова в «Галатасарай».

- Были слухи, что Смоловым интересуется «Галатасарай». Что-то приходило в клуб? — вопрос Пивоварову.

- Не было такого разговора, — заявил функционер «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» хотел подписать российского форварда минувшим летом, но Смолов получил травму, и поэтому переход не состоялся.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Динамо Москва Фёдор Смолов Павел Пивоваров
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