Пивоваров отреагировал на возможный переход Смолова в «Галатасарай»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился информацией о возможном переходе нападающего Фёдора Смолова в «Галатасарай».

- Были слухи, что Смоловым интересуется «Галатасарай». Что-то приходило в клуб? — вопрос Пивоварову.

- Не было такого разговора, — заявил функционер «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» хотел подписать российского форварда минувшим летом, но Смолов получил травму, и поэтому переход не состоялся.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и записал на свой счет пять результативных передач.