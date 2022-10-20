Газзаев уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал своё мнение о выступлении «Локомотива» в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Прежде всего, специалист отметил, что полузащитник «красно-зелёных» Дмитрий Баринов является одним из лидеров клуба, которой руководит командой по ходу противостояний.

Затем Газзаев выразил уверенность в том, что «железнодорожникам» не грозит понижение в классе по итогам сезона в связи с хорошим составом игроков. Провести анализ всех недочётов будет возможность после ухода чемпионата России на зимний перерыв.

«Обе команды неудачно начали чемпионат, обеим нужна победа. Желательно результат, меньше красоты футбола», - приводит слова Газзаева о предстоящей игре «Локомотива» и «Динамо» «Матч ТВ».