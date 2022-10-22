Гол Захаряна наконец-то засчитали, «Динамо» повело в матче с «Локомотивом»

В матче 14-го тура Премьер-лиги «Локомотив» принимает «Динамо». В первом тайме поединка Франсуа Камано отличился уже на первой минуте, а Фёдор Смолов сравнял с пенальти ближе к концу 45-минутки. Арсен Захарян мог выводить свою команду вперед, но его гол был отменен из-за офсайда у Смолова.

После перерыва талантливый динамовец забил уже по всем правилам. Захарян со штрафного попал в стенку, и мяч рикошетом от Тина Едвая влетел в ворота. В то же время голкипер Гилерме не выручил, будучи пойманным на противоходе.

«Динамо» закрепляется на шестом месте в турнирной таблице, его соперник остается в зоне стыковых матчей.