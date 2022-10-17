Куликов признался, что хочет возвращения Сёмина в «Локомотив»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов ответил на вопрос о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост главного тренера «железнодорожников».

«СМИ не читаю, но много говорят о кандидатах на пост главного тренера «Локомотива». Конечно, хотелось бы, чтобы Юрий Палыч вернулся. Галактионов? Было бы неплохо», — заявил Куликов «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что нынешний наставник «Пари НН» и молодежной сборной России Михаил Галактионов согласовал условия трехлетнего контракта с «Локомотивом».

В этом сезоне 24-летний хавбек принял участие в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.