Фёдоров: «Не думаю, что придётся бороться за выживание»

В матче четырнадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги московское «Динамо» обыграло земляков из «Локомотива», забив сопернику три мяча. События игры прокомментировал Андрей Федотов - он временно исполняет обязанности главного тренера «Локомотива» после того, как руководство клуба рассталось с Йозефом Циннбауэром.

- Если мы сейчас будем думать, что мы боремся за выживание, это будет неправильно. Тяжело, результат довлеет, но в «Динамо» тоже не мальчики для битья работают. Не думаю, что мы будем бороться за выживание, - цитирует слова специалиста издание «Спорт-экспресс».