Билялетдинов – о тренере «Локомотива»: «Понимаю, если бы пригласили Игоря Осинькина»

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал слухи о назначении главным тренером столичной команды Михаила Галактионова.

Специалист не может быть до конца уверенным в том, что приглашение Галактионова – хороший вариант.

«Я в назначении Галактионова не вижу логики. Понимаю, если бы пригласили Игоря Осинькина, который доказал, что умеет работать с молодыми футболистами», - цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, бывший футболист считает хорошей кандидатурой на пост главного тренера «железнодорожников» Вадима Евсеева.