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Билялетдинов – о тренере «Локомотива»: «Понимаю, если бы пригласили Игоря Осинькина»

24 Октября 2022 • 17:50 Комментировать
Локомотив Москва
1:3
Динамо Москва
окончен

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал слухи о назначении главным тренером столичной команды Михаила Галактионова.

Специалист не может быть до конца уверенным в том, что приглашение Галактионова – хороший вариант.

«Я в назначении Галактионова не вижу логики. Понимаю, если бы пригласили Игоря Осинькина, который доказал, что умеет работать с молодыми футболистами», - цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, бывший футболист считает хорошей кандидатурой на пост главного тренера «железнодорожников» Вадима Евсеева.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ринат Билялетдинов Игорь Осинькин
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