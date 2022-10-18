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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор отреагировал на возможный приход Галактионова в «Локомотив»

18 Октября 2022 • 22:00 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
22.10 19:00

Один из лидеров московского «Локомотива» Вильсон Изидор высказался на тему возможного назначения Михаила Галактионова на пост тренера «железнодорожников».

«Я не знаю, что об этом думать. На данный момент я думаю, что самое главное сейчас — продолжать выигрывать матчи, а дальше посмотрим, что будет», – высказался французский нападающий «Локомотива», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По слухам, Галактионов может переехать на «РЖД Арену» в ноябре.

На данный момент «Локо» находится на 13-й строчке в таблице Российской премьер-лиги с 12 баллами.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Галактионов Вильсон Изидор
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