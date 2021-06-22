Александр Мостовой: «Разница могла быть и большей, во втором тайме вообще поплыли. Я считаю, что это позор»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал поражение сборной России от сборной Дании.

- Насколько такой результат стал ожидаемым?

- Мы предполагали, что нашим будет тяжело, что наши, скорее всего, проиграют. Я лично прогнозировал 2:1 в пользу Дании. Кто-то из друзей ставил 3:1. Честно говоря, поражение предполагаемое. Обидно, что получилось очень крупно. 4:1, и хорошо, что дали пенальти, которого не было. Разница могла быть и большей, во втором тайме вообще поплыли. Я считаю, что это позор. Мы не выходим из группы, где две игры играем дома и в последнем туре нас устраивает ничья с Данией.

- Как считаете, что именно вчера не получилось?

- Не получилось многое. Особенно во втором тайме. Первый тайм ещё более-менее. Ощущение такое, что датчане «раскачивали лодочку». Они понимали, что наши будут играть всей командой сзади за линией мяча и искать шансы на контратаку. В первом тайме Поульсена и Брайтвайта вообще видно не было на поле. Но шикарный гол вдохновил датчан, и они вышли на второй тайм с другими мыслями. Когда они забили второй гол, игра была почти сделана. Тут ворвался в игру судья и придумал пенальти. Все же видели, что там ничего такого не было. 2:1, и появилась какая-то надежда, а потом нас раздавили и все.

- Не было ощущения, что наша сборная вышла играть на ничью?

- Нет. Так никогда никто не выходит играть. Первый тайм показал, что мы играли в принципе нормально. Моментов не было особо, но в какой-то степени даже инициативой мы владели вроде бы.

- Какую оценку можете поставить российской сборной за выступление на этом Евро?

- Двойку, конечно. Какая тут еще может быть оценка, не вышли из группы. Куда это годится? Мы ещё и не вышли с какими результатами, у нас разница мячей минус пять. Это ещё в матче с Финляндией гол финнов отменили.

- Это действительно сегодняшний максимум для России?

- На эту тему мы говорим из года в год. Перед чемпионатом мира говорили, что у нас беда-бедой. На чемпионате мира сыграли вроде бы достойно, потому что он у нас в стране проходил. Но чемпионат мира был уже три года назад. После этого дважды проиграли в Лиге наций, команды наши в еврокубках антирекорды устанавливают. О чем тут говорить?

- Как считаете, что ждет Черчесова в ближайшем будущем?

- Он же вчера сказал, что уходить не собирается. А что решит РФС, я не знаю. Я все-таки в этой системе не нахожусь.

Николай Алексеев