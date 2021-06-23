Главный тренер «Спартака» Витория высказался об ошибке Зобнина в матче с Данией

Португальский специалист Руй Витория, который недавно занял пост главного тренера московского «Спартака», высказался о результативной ошибке полузащитника Романа Зобнина в матче за сборную России на Евро-2020.

«То, что произошло в сборной, остается там. Для меня мои игроки всегда будут лучшими», - приводит слова португальского наставника издание Sport24.

Напомним, что в решающем поединке против Дании Зобнин не заметил соперника в своей штрафной и отдал ему голевую передачу. Матч завершился разгромным поражением сборной России со счетом 1:4.

Подопечные Станислава Черчесова заняли последнее место в группе B и завершили выступление на континентальном турнире.

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