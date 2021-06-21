Колосков - о матче с Данией: «Россия хорошо сыграла с финнами, поэтому есть оптимизм»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о поединке между сборными России и Дании в третьем туре группового раунда чемпионата Европы-2020.

«В первом матче у нас не все получилось, во втором сыграли с финнами очень хорошо, поэтому есть оптимизм. Это последний шанс нашей сборной выйти в плей-офф», - приводит слова Колоскова издание «Спорт-Экспресс».

Матч Россия - Дания состоится в понедельник, 21 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. После двух туров подопечные Станислава Черчесова занимают второе место, а датчане располагаются на последней позиции.

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