Дасаев: «Нельзя обвинять Черчесова в провале сборной России»

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22 Июня 2021, 13:11,
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Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дисаев прокомментировал выступление национальной команды России на чемпионате Европы-2020.
«Обвинять Черчесова в провале нельзя. Придет другой тренер, а игроки те же останутся. У нас нет конкуренции: надо вводить потолок зарплаты или ужесточать лимит», - приводит слова Дасаева издание Sport24.
По итогам групповой стадии сборная России финишировала на последнем месте в своей группе. После этого провала поползли слухи о возможной отставке Черчесова с поста главного тренера команды.
Ранее о готовности занять пост наставника сборной России заявил Виктор Онопко.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная России, Станислав Черчесов, Ринат Дасаев