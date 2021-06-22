Дасаев: «Нельзя обвинять Черчесова в провале сборной России»

Экс-голкипер сборной СССР Ринат Дисаев прокомментировал выступление национальной команды России на чемпионате Европы-2020.

«Обвинять Черчесова в провале нельзя. Придет другой тренер, а игроки те же останутся. У нас нет конкуренции: надо вводить потолок зарплаты или ужесточать лимит», - приводит слова Дасаева издание Sport24.

По итогам групповой стадии сборная России финишировала на последнем месте в своей группе. После этого провала поползли слухи о возможной отставке Черчесова с поста главного тренера команды.

Ранее о готовности занять пост наставника сборной России заявил Виктор Онопко.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру