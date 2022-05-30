Дзаньоло отозван из сборной Италии в преддверии Финалиссимы против Аргентины

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло не поможет своей команде в матче Финалиссимы против Аргентины.

Накануне главный тренер итальянцев Роберто Манчини отозвал игрока, из-за чего, в итальянских СМИ начали писать о том, что у футболиста проблемы в семье. Но, спустя время сам футболист написал в социальных сетях, что будет отсутствовать из-за травмы лодыжки.

Матч Италия – Аргентина пройдёт в Англии на стадионе «Уэмбли». Стоит отметить, что это первый матч в истории футбола между победителями чемпионата Европы и Южной Америки.

На матче будет работать бригада арбитров из Чили во главе с Пьеро Масой, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.