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Дзаньоло отозван из сборной Италии в преддверии Финалиссимы против Аргентины

30 Мая 2022 • 18:59 Комментировать

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло не поможет своей команде в матче Финалиссимы против Аргентины.

Накануне главный тренер итальянцев Роберто Манчини отозвал игрока, из-за чего, в итальянских СМИ начали писать о том, что у футболиста проблемы в семье. Но, спустя время сам футболист написал в социальных сетях, что будет отсутствовать из-за травмы лодыжки.

Матч Италия – Аргентина пройдёт в Англии на стадионе «Уэмбли». Стоит отметить, что это первый матч в истории футбола между победителями чемпионата Европы и Южной Америки.

На матче будет работать бригада арбитров из Чили во главе с Пьеро Масой, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сборная Италии Сборная Аргентины Николо Дзаньоло Финалиссима
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