Хабиб опубликовал пост после вылета сборной России с Евро-2020

Экс-боец UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на разгромное поражение сборной России от Дании на чемпионате Европы-2020. В сторис своего инстаграм-аккаунта спортсмен опубликовал пост, в котором вспомнил об удачном выступлении национальной команды на Евро-2008.

«Ровно 13 лет назад, 21 июня, сборная России вышла в полуфинал Евро-2008», - гласит сообщение Нурмагомедова.

Российская сборная финишировала на четвертом месте в группе B, уступив по дополнительным показателям Финляндии и Дании. Бельгия уверенно заняла первое место.

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