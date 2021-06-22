Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России

Сборная России провалилась на чемпионате Европы. В прошлый раз после такого в нашей национальной команде сменился тренер. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто может занять место Станислава Черчесова.

Станислав Черчесов подарил нам праздник в 2018 году, и этого уже никогда не отнять. Сборная России добралась до четвертьфинала чемпионата мира, где уступила лишь по пенальти. Сейчас сложно предположить, когда в следующий раз наши футболисты смогут повторить подобный результат. Тем не менее нельзя жить прошлым. Россия провалилась на Евро, оказавшись в итоговой группе даже ниже команды Финляндии. За такой результат должна полететь голова главного тренера.

При этом ситуация у сборной России сейчас в любом случае будет непростой, так как пришло время смены поколений. Дзюбе уже 32 года, Фернандесу – 30, Кудряшову – 34, Черышеву – 30, Семёнову – 32, про Жиркова даже говорить не стоит. При Черчесове все эти футболисты были основными, но теперь их время уходит. Если даже нынешний наставник останется, ему придётся обновлять команду. Однако это и есть один из основных моментов, почему Черчесову пора уходить. Он до последнего верит в старую гвардию, а сейчас команде нужно резко меняться.

В России есть поколение, которое на подходе. Вовсе не факт, что Сафонов, Евгеньев, Дивеев, Мухин, Чалов и остальные ребята сделают сборную России намного сильнее нынешней. Однако пришло их время просто исторически. Отсюда легко предложить наставника молодёжной сборной России Михаила Галактионова на роль рулевого в национальной команде. Правда, это слишком большой риск. Он всё же не вырастил это нового поколение, так что вряд ли он поможет.

Очевидно, что в России не сработает вариант с назначением бывшего футболиста, который просто будет мотивировать игроков. Нашей команде нужен именно тренер, который изменит команду и поставит ей игру. Да и нет, пожалуй, в России сейчас какого-то авторитетного футболиста, завершившего карьеру, которому можно было бы доверить национальную команду.

На самом деле из российских тренеров лучшим кандидатом на пост наставника сборной выглядит Валерий Карпин. В «Ростове» он показывает, что умеет работать с тем набором футболистов, который ему попадается. Кроме того, навыки Карпина мотивировать игроков на каждый отдельный матч никуда не делись. Вероятно, именно в сборной России умение «наскипидарить» высоко ценится, ведь эта команда играет довольно редко в течение года.

Если же брать иностранных специалистов, то можно и помечтать. В Германии освобождается Йоахим Лёв, который был лучшим тренером на уровне сборных в последние годы. Он идеально подходит к этой работе, умея и обновлять, и варьировать состав. Правда, есть большие сомнения, что немец после ухода из Бундестим этим летом найдёт мотивацию для работы в России. В чемпионате мира выиграл с командой своей родины, зачем после этого ещё куда-то ехать. Однако помечтать хотелось бы…

Правда, скорее можно ждать Курбана Бердыева. Он давно сидит без работы, и, возможно, именно его научный подход к комплектованию состава сейчас как раз и пригодился бы сборной России. Нам нужна новая команда, которую, видимо, придётся собирать по крупицам, чтобы звенья подходили друг другу.

Главное – команде нужно обновление. Возможно, не так важно, кто возглавит сборную, скорее важнее, что сборной требуется обновление. От нынешнего наставника этого вряд ли стоит ждать.

⚽ Черчесова не стали отправлять в отставку с поста главного тренера

Андрей Центров