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Черчесов: «Тактика, команда, наш подход — вот, что сыграет ключевую роль»

20 Июня 2021, 16:15,

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не видит проблемы в отсутствии российских болельщиков на трибунах в матче с командой Дании. Специалист знает, как справиться со сложившейся ситуации, добавив, что это первый выездной матч для национальной команды на крупных турнирах за последние пять лет.

Также наставник не видит большого преимущества для своих подопечных в дополнительном дне отдыха. Более важны «тактика, команда, наш подход — вот, что сыграет ключевую роль. Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне», - приводит слова Черчесова УЕФА.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Станислав Черчесов
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Комментарии (3)
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0
kalibr
20 Июня 2021, 16:42

Ты лучше просто молчи, а ребята постараются что-то придумать, в принципе как это и было три года назад!

1
ингерман
20 Июня 2021, 16:33

Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне..
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Oh, what is all this garbage, what's the point? )))

2
Юбор
20 Июня 2021, 16:23

Если ключевую роль сыграют тактика и тренерский подход, то наши дела плохи.

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