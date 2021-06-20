Черчесов: «Тактика, команда, наш подход — вот, что сыграет ключевую роль»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не видит проблемы в отсутствии российских болельщиков на трибунах в матче с командой Дании. Специалист знает, как справиться со сложившейся ситуации, добавив, что это первый выездной матч для национальной команды на крупных турнирах за последние пять лет.

Также наставник не видит большого преимущества для своих подопечных в дополнительном дне отдыха. Более важны «тактика, команда, наш подход — вот, что сыграет ключевую роль. Не сомневаюсь, что мы проведем матч на своем высшем уровне», - приводит слова Черчесова УЕФА.

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