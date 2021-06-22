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Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России

22 Июня 2021, 02:26,

Известный журналист и блогер Василий Уткин не остался в стороне после того, как сборная России бесславно прекратила своё выступление на Евро-2020.

Василий Уткин не только прямо обозначил необходимость отставки Станислава Черчесова, но и предложил нового главного тренера для отечественной национальной команды.

– И как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско, – обозначил Уткин в своём «телеграме».

Отметим, что сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе, разместившись ниже Финляндии, Дании и Бельгии. Последние две сборных получили прямые путёвки в 1/8 финала.

Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России

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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Сборная России, Василий Уткин, Доменико Тедеско
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