Василий Уткин предложил кандидата на пост главного тренера сборной России

Известный журналист и блогер Василий Уткин не остался в стороне после того, как сборная России бесславно прекратила своё выступление на Евро-2020.

Василий Уткин не только прямо обозначил необходимость отставки Станислава Черчесова, но и предложил нового главного тренера для отечественной национальной команды.

– И как это нет кандидата на пост тренера сборной? Доменико Тедеско, – обозначил Уткин в своём «телеграме».

Отметим, что сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла последнее место в группе, разместившись ниже Финляндии, Дании и Бельгии. Последние две сборных получили прямые путёвки в 1/8 финала.

⚽ Кто может заменить Черчесова на посту наставника сборной России