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​Первый канал покажет два матча сборной России на групповой стадии Евро-2020

02 Июня 2021, 18:23,

Стало известно, какие матчи групповой стадии чемпионата Европы покажет Первый канал. Среди прочих, в этом списке находятся два матча сборной России – против Финляндии (16 июня) и против Дании (21 июня).

Также стоит отметить, что на Первом канале будет показана церемония открытия Евро-2020 и стартовый матч между командами Италии и Турции. Он пройдёт на Олимпийском стадионе Риме уже 11 июня.

Добавим, что сборная России свой первый матч на чемпионате Европы проведёт 12 июня против Бельгии. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы 2020 года пройдёт в одиннадцати городах континента.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России
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