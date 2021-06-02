​Первый канал покажет два матча сборной России на групповой стадии Евро-2020

Стало известно, какие матчи групповой стадии чемпионата Европы покажет Первый канал. Среди прочих, в этом списке находятся два матча сборной России – против Финляндии (16 июня) и против Дании (21 июня).

Также стоит отметить, что на Первом канале будет показана церемония открытия Евро-2020 и стартовый матч между командами Италии и Турции. Он пройдёт на Олимпийском стадионе Риме уже 11 июня.

Добавим, что сборная России свой первый матч на чемпионате Европы проведёт 12 июня против Бельгии. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы 2020 года пройдёт в одиннадцати городах континента.