Ургант высмеял сборную России после разгрома от Дании

Телеведущий Иван Ургант в эфире передачи «Вечерний Ургант» отреагировал на поражение сборной России от команды Дании в матче третьего тура группового раунда чемпионата Европы-2020.

«Они проиграли по вине сборной Дании. Да, мы пропустили четыре мяча, забили один. Но наш - самый красивый, с пенальти», - в шутливой форме высказался Ургант.

Напомним, что поединок между сборными Дании и России прошел в Копенгагене и завершился разгромным поражением подопечных Станислава Черечесова со счетом 1:4. Российская команда заняла последнее место в группе B.

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