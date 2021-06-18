​Эриксена выписали из больницы

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18 Июня 2021, 19:29,
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен был выписан из больницы после успешной операции. Об этом сообщила пресс-служба Датского футбольного союза. До конца дня Эриксен посетит расположение сборной Дании, после чего он отправится домой к своей семье.
Напомним, в игре Дания – Финляндия на второй день чемпионата Европы Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. К счастью, футболиста быстро реанимировали и доставили в больницу.
Добавим, что Кристиану Эриксену имплантировали дефибриллятор. Ранее сообщалось, что с таким устройством датчанину могут не разрешить играть в футбол в чемпионате Италии.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен