​Эриксена выписали из больницы

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен был выписан из больницы после успешной операции. Об этом сообщила пресс-служба Датского футбольного союза. До конца дня Эриксен посетит расположение сборной Дании, после чего он отправится домой к своей семье.

Напомним, в игре Дания – Финляндия на второй день чемпионата Европы Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. К счастью, футболиста быстро реанимировали и доставили в больницу.

Добавим, что Кристиану Эриксену имплантировали дефибриллятор. Ранее сообщалось, что с таким устройством датчанину могут не разрешить играть в футбол в чемпионате Италии.