5 игроков, из-за которых Россия вылетела с Евро 2020

Сборная России с треском вылетела с чемпионата Европы, потерпев два разгромных поражения уже на групповой стадии. В итоге наша команда оказалась даже ниже Финляндии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, кто виноват в таком исходе.

Александр Головин

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Мы все надеялись на Александра Головина. Все ждали, что один из ключевых футболистов «Монако» сможет показать себя на уровне сборной. От Головина ждали, что он будет лидером национальной команды на Евро. Однако ничего такого не получилось. Головин провёл очень плохой турнир. Хавбек ошибался в передачах, а в атакующих действиях передерживал мяч и слишком сильно был нацелен на свои удары, которые совсем не получались.

Три года назад на Евро нам казалось, что Головин сможет вырасти в новую звезду сборной России. Однако сейчас такой уверенности нет. На Евро мы увидели футболиста, который зациклен на себе и не играет на команду. Откровенно говоря, такой Головин ничем не был лучше других игроков сборной.

Артём Дзюба

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Многие ждали, что форвард разочарует на Евро, и эти ожидания оправдались. Дзюба абсолютно растворился на турнире. Капитан команды не показал никаких лидерских качеств, в том числе в тех эпизодах, когда это было так необходимо. Помимо прочего Дзюба не сыграл свою привычную роль башни в атаках сборной России. Дзюба не цеплялся за забросы, что мешало нашей команде выходить из обороны.

Дзюба то ли был не готов, то ли не был в должной мере мотивирован. Вместо лидера нации, коим его давно считают, мы увидели абсолютно беззубого нападающего. В итоге Дзюба по итогам Евро запомнится только тем, как после матча с Финляндией забрал у Джикии капитанскую повязку себе, чтобы идти благодарить болельщиков с ней.

Роман Зобнин

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Полузащитник «Спартака» допустил ключевую ошибку на Евро. Неосмотрительный пас в матче с датчанами, приведший к голу Поульсена, окончательно сломал план Черчесова. При 0:1 у нас бы ещё были возможности забить хотя бы один шальной гол, который мог бы вывести нас в плей-офф. Однако Зобнин заставил сборную Россию раскрываться, что привело к разгрому.

Зобнин набрал неплохие цифры по отборам и перехватам, но это едва ли достижение, а скорее следствие слабой игры сборной России на Евро. При этом опорная зона, в которой действовал Зобнин проваливалась раз за разом на турнире. Оттуда пришли голы в матчах с бельгийцами и датчанами, и спартаковец один из виновников этого.

Магомед Оздоев

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В отношении Оздоева можно сказать те же слова, что и про Зобнина. Если спартаковец хоть набрал неплохую статистику, то зенитовец не может похвастаться даже этим. Оздоев был абсолютным статистом в центре поля на протяжении почти всего Евро. Он не мешал соперникам и толком не помогал свои партнерам. Роль Оздоева так и осталась загадкой, как и то, чего от него хотел Черкесов.

Пожалуй, игра Оздоева ярко показала, что сборной России просто жизненно необходим опорный полузащитник. Зенитовец не справляется с этой ролью в современном футболе. Оздоев на Евро толком не останавливал атаки соперников и не начинал наши. Зачем такой игрок в середине поля, просто непонятно.

Марио Фернандес

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Нашего бразильца можно хвалить за его самоотверженность, но вот в футбол он играл плохо. Мы привыкли, что Фернандес нагнетает на правом фланге, активно помогает атакам и довольно надёжно играет в обороне. Однако в этот раз Марио откровенно разочаровал. Мы не видели ни его подключений, ни толком отборов. Откровенно говоря, кажется, что даже Караваев был готов лучше.

У Фернандеса были проблемы со здоровьем, которыми кто-то постарается оправдать игру бразильца. Однако тогда было бы честнее просто просить тренера не ставить на поле, если не было сил помогать команде. В итоге на Евро мы увидели тень того Фернандеса, к которому мы обычно привыкли. Не ради такой игры ему когда-то давали российский паспорт.

Андрей Центров