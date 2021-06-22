Черчесова не стали отправлять в отставку с поста главного тренера

Президент РФС Александр Дюков назвал «неудовлетворительными» результаты сборной России на чемпионате Европы 2020 года, на котором команда Станислава Черчесова выступила неудачно, оказавшись на четвертом месте в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Причиной такой оценки главы Российского футбольного союза стал срыв задачи по выходу из группы.

- При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно, - заявил Дюков пресс-службе РФС.

Таким образом, как минимум еще несколько дней главный тренер Станислав Черчесов будет оставаться на своем посту. Болельщики же ему больше не доверяют.

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