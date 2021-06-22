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Черданцев - о поражении сборной России: «Стыдоба»

22 Июня 2021, 08:59,

Популярный футбольный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на разгромное поражение сборной России от национальной команды Дании на чемпионате Европы-2020. Подопечные Станислава Черчесова потерпели поражение со счетом 1:4.

«Какие же датчане красавцы. Смелые, целеустремленные. Команда. Ничего близко к этому мы не показали. Стыдоба», - гласит сообщение комментатора в «Телеграме».

Сборная России завершила групповой раунд Евро-2020 на четвертом месте в своем квартете, набрав всего три балла. Третьей стала Финляндия, вторую строчку заняла Дания, а первую - Бельгия.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная России, Георгий Черданцев
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Комментарии (1)
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Dimauskas
22 Июня 2021, 09:05

Черчесов если у тебя есть совесть,уходи и Артемона забирай,к Бузовой во МХАТ

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