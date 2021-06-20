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Юссуф Поульсен: «Если не сумеем обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаем плей-офф»

20 Июня 2021, 14:26,

В понедельник вечером сборную Дании устроит только победа над соперниками из России. И это задача, которую подопечные Каспера Хьюлманда должны суметь решить, считает датский сайт BT.

- Только мы можем определить дальнейшую судьбу на турнире для сборной Дании, и если не сумеем обыграть такую команду, как Россия, мы не заслуживаем того, чтобы идти дальше, - заявил форвард Юссуф Поульсен в интервью TV 2 Sport.

- Мы находимся в таком положении, в котором все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир. Когда прозвучит стартовый свисток, нам просто нужно выйти и выполнить свою работу».

Матч Россия - Дания состоится в понедельник, начало в 22:00.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Дании, Юссуф Поульсен
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