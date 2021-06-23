С кем бы играла Россия, если вышла в 1/8 финала с 3 места

История не терпит сослагательного наклонения. Для сборной России завершился Евро-2020, футболисты отправились в заслуженный отпуск после сложнейшего сезона. Но всё же, если представить, что команда Станислава Черчесова всё же решила задачу на последний матч группового турнира с датчанами, с кем бы тогда она играла в 1/8 финала?

Окажись россияне в числе квартета лучших команд, занявших третьи места, они бы отправили домой сборную Украины. Согласно турнирной сетки, в случае выхода команд из групп A, B, D и F, коллектив Черчесова попадал бы на победителя «группы смерти», в которой играют Франция, Португалия, Германия и Венгрия.

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