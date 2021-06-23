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С кем бы играла Россия, если вышла в 1/8 финала с 3 места

23 Июня 2021, 23:10,

История не терпит сослагательного наклонения. Для сборной России завершился Евро-2020, футболисты отправились в заслуженный отпуск после сложнейшего сезона. Но всё же, если представить, что команда Станислава Черчесова всё же решила задачу на последний матч группового турнира с датчанами, с кем бы тогда она играла в 1/8 финала?

Окажись россияне в числе квартета лучших команд, занявших третьи места, они бы отправили домой сборную Украины. Согласно турнирной сетки, в случае выхода команд из групп A, B, D и F, коллектив Черчесова попадал бы на победителя «группы смерти», в которой играют Франция, Португалия, Германия и Венгрия.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России
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Комментарии (2)
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0
Caa1987
24 Июня 2021, 00:09

Яйца свои они катают теперь дома. Зачем все эти,если бы, да кабы?
Все! Обделались, пусть пузы свои греют.

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Милка
23 Июня 2021, 23:24

То есть по сути нас устраивало и поражение 2-1?

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