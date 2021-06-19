В сборной России нет заболевших коронавирусом

Сегодня утром все члены сборной России прошли ПЦР тестирование, которое проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной УЕФА.

Все тесты – отрицательные. Завтра команда в полном составе вылетит в Копенгаген на матч Евро-2020 против сборной Дании. Об этом сообщает телеграм-канал сборной России.

Напомним, что перед началом турнира положительный тест на коронавирус сдал зенитовец Андрей Мостовой. В заявке на турнир его заменил защитник Роман Евгеньев.

После двух туров в группе В чемпионата Европы 2020 года лидирует сборная Бельгии (6 очков), у россиян и финнов по три балла в активе, у датчан - 0.