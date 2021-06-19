В сборной России нет заболевших коронавирусом

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19 Июня 2021, 21:06,
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Сегодня утром все члены сборной России прошли ПЦР тестирование, которое проводили сотрудники лаборатории, аккредитованной УЕФА.
Все тесты – отрицательные. Завтра команда в полном составе вылетит в Копенгаген на матч Евро-2020 против сборной Дании. Об этом сообщает телеграм-канал сборной России.
Напомним, что перед началом турнира положительный тест на коронавирус сдал зенитовец Андрей Мостовой. В заявке на турнир его заменил защитник Роман Евгеньев.
После двух туров в группе В чемпионата Европы 2020 года лидирует сборная Бельгии (6 очков), у россиян и финнов по три балла в активе, у датчан - 0.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России
ну вот вишь саламащ...))) я жа ховорил табе шо чеснок самой лушший привив...))) маладес шо накармил усех своих сынов...))) таперича зержись данмарк...))) а ышо незабуть здюбе завтри дать две холовки...пущай счавкаить...)))