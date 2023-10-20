Мухин: Евро-2020 мог стать последним турниром со сборной России

Футболист столичного ЦСКА и сборной России Максим Мухин оценил перспективы выступления на турнирах национальных команд.

«Есть мысли, что Евро-2020 был моим последним турниром за сборную. Мы не знаем, как всё решится, как будет продолжаться жизнь. Но будем верить в лучшее», - рассказал полузащитник в интервью «Чемпионату». Также Мухин отметил, что не исключает возможность переезда в Европу, назвав это своей целью.

Напомним, что на счету 21-летнего игрока пять матчей в составе российской сборной. На последнем чемпионате Европы Максим вышел на замену во всех трёх групповых встречах.