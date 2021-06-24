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Дамсгор интересен трем топ-клубам

24 Июня 2021, 22:43,

Атакующий полузащитник сборной Дании и итальянской «Сампдории» Миккель Дамсгор заинтересовал сразу несколько европейских топ-клубов своим выступлением на чемпионате Европы. По данным СМИ, «Барселона», «Милан» и «Тоттенхэм» готовы рассмотреть возможность приобретения футболиста. Кроме них, также в слухах фигурирует и лондонский «Вест Хэм».

Футболисту только лишь на следующей неделе исполнится 21 год. В сентябре прошлого года Дамсгор перешел из датского «Норшеланна» в итальянскую «Сампдорию» и в прошедшем сезоне появлялся на поле в 35 матчах.

Во многом такой большой спрос на игрока возник после его великолепного гола на чемпионате Европы в матче против сборной России. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу датчан.

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Евро-Футбол.Ру Артём Веселухин
Теги: Сборная Дании, Миккель Дамсгор
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