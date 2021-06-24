Василий Березуцкий - о Дивееве: «Он может реально вырасти в игрока мирового класса»

Василий Березуцкий в подкасте Дмитрий Сычева и Дениса Казанского высказал свое мнение о центральном защитнике ЦСКА и сборной России Игоре Дивееве: «У Дивеева очень хорошие данные. Физические кондиции, игра головой, первый пас, возраст. Возможно, ему надо немного похудеть. Но по своему потенциалу и качествам он может реально вырасти в игрока мирового класса».

Кроме того Березуцкий добавил, что, по его мнению, многое будет зависеть от футбольного интеллекта игрока и от понимания и выполнения тактических задач, которые будет ставить тренер перед ним в дальнейшем.

Игорь Дивеев в 2019 году перешел в московский ЦСКА из «Уфы» и сразу же стал основным центральным защитником «армейцев». В свое время СМИ неоднократно писали об интересе к футболисту со стороны лондонского «Арсенала».

На чемпионате Европы Дивеев выходил на поле во всех трех матчах сборной России. К сожалению, это не помогло команде пройти групповой этап Евро.