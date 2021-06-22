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Дивеев: «До первого гола, да, всё было под контролем»

22 Июня 2021, 00:50,

Защитник сборной России Игорь Дивеев подвёл итоги матча с датчанами (1:4) в эфире канала «Матч ТВ».

- Что скажете о причинах поражения? С учетом того, что до первого гола казалось, что все под нашим контролем?

- До первого гола, да, все было под контролем. У них не было моментов таких, чтобы стопроцентных. Да, пропустили первыми, пошли на перерыв и вышли, пропустили три гола.

- Это чьи ошибки, индивидуальные или командные? Такой второй пропущенный гол может надломить команду психологически?

- Нет, мы поддержали Рому, потому что все ошибаются. Забили пенальти и хотели сравнять.

- Что было в раздевалке, что говорил Станислав Саламович?

- Давайте, что было в раздевалке, я оставлю в раздевалке.

- Может быть, не хватило поддержки наших болельщиков? Их не пустили. Их было мало, точнее.

- Они были, мы их видели. Спасибо за то, что они приехали и поддержали нас. Огромное им спасибо за поддержку.

- Как в целом можете оценить этот чемпионат? Понятно, что четвертое место - не то, что вы ждали. Можно ли это назвать полным провалом?

- Матч с Финляндией мы выиграли и настраивались на 100% на игру, знали то, что будет тяжело. Но сложилось так, как сложилось.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Игорь Дивеев
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