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Чудовищная обрезка Зобнина - видео

22 Июня 2021, 01:20,

Сборная России качественно провела почти весь первый тайм матча с Данией в третьем туре Евро-2020. Тем не менее, после первого пропущенного гола инициатива перешла к датчанам, которые завершили встречу с нужным для себя счетом (4:1), заняли второе место и попутно отправили игроков соперника в отпуска.

Вашему вниманию предлагаем видео второго мяча в ворота Матвея Сафонова, когда голевую передачу датчанину через треть поля отдал Роман Зобнин.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная России, Сборная Дании, Роман Зобнин
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Комментарии (1)
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Nycolaman
22 Июня 2021, 01:41

Поульсен радуется с тупорылым видом, как будто не ему Зобнин дегенеративный пас отдал, а он продемонстрировал мастерство!)

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