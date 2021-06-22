Чудовищная обрезка Зобнина - видео

Сборная России качественно провела почти весь первый тайм матча с Данией в третьем туре Евро-2020. Тем не менее, после первого пропущенного гола инициатива перешла к датчанам, которые завершили встречу с нужным для себя счетом (4:1), заняли второе место и попутно отправили игроков соперника в отпуска.

Вашему вниманию предлагаем видео второго мяча в ворота Матвея Сафонова, когда голевую передачу датчанину через треть поля отдал Роман Зобнин.

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