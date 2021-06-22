Чудовищная обрезка Зобнина - видео

|
22 Июня 2021, 01:20,
|
|
Сборная России качественно провела почти весь первый тайм матча с Данией в третьем туре Евро-2020. Тем не менее, после первого пропущенного гола инициатива перешла к датчанам, которые завершили встречу с нужным для себя счетом (4:1), заняли второе место и попутно отправили игроков соперника в отпуска.
Вашему вниманию предлагаем видео второго мяча в ворота Матвея Сафонова, когда голевую передачу датчанину через треть поля отдал Роман Зобнин.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная России, Сборная Дании, Роман Зобнин
Поульсен радуется с тупорылым видом, как будто не ему Зобнин дегенеративный пас отдал, а он продемонстрировал мастерство!)