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Памятник Тарасу Шевченко в Дании окрасили в цвета российского триколора

22 Июня 2021, 14:46,

В Копенгагене был окрашен в цвета российского флага памятник известному украинскому поэту и мыслителю XIX века Тарасу Шевченко. Об этом сообщило на своей странице в «Фейсбуке» посольство Украины в Дании. Предположительно, осквернение монумента было совершено в ночь на понедельник, 21 июня. Украинское диппредставительство обратилось к датским правоохранительным органам с призывом немедленно начать расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что вчера сборная России провела в Копенгагене свой заключительный матч на Евро-2020. Уступив национальной команде Дании со счётом 1:4, подопечные Станислава Черчесова закончили своё выступление на турнире. Сборная Украины, проигравшая также в понедельник с минимальным счётом австрийцам, ещё сохраняет шансы на продолжение борьбы в чемпионате Европы.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тарас Шевченко
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