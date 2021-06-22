Памятник Тарасу Шевченко в Дании окрасили в цвета российского триколора

В Копенгагене был окрашен в цвета российского флага памятник известному украинскому поэту и мыслителю XIX века Тарасу Шевченко. Об этом сообщило на своей странице в «Фейсбуке» посольство Украины в Дании. Предположительно, осквернение монумента было совершено в ночь на понедельник, 21 июня. Украинское диппредставительство обратилось к датским правоохранительным органам с призывом немедленно начать расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, что вчера сборная России провела в Копенгагене свой заключительный матч на Евро-2020. Уступив национальной команде Дании со счётом 1:4, подопечные Станислава Черчесова закончили своё выступление на турнире. Сборная Украины, проигравшая также в понедельник с минимальным счётом австрийцам, ещё сохраняет шансы на продолжение борьбы в чемпионате Европы.