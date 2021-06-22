Пресс-атташе сборной России: «Разговоров об отставке Черчесова не было»

Станислав Черчесов не подавал в отставку после провального выступления сборной России на чемпионате Европы-2020. Об этом поведал пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров во время общения с представителями СМИ.

«Станислав Саламович прошел все процедуры после матча. Пояснил причины поражения. Никаких разговоров на тему отставки не было», - передает слова Владимирова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборная России завершила выступление на чемпионате Европы-2020, заняв последнее место в своей группе. Команда Черчесова одержала одну победу и потерпела два крупных поражения.

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