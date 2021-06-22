Пресс-атташе сборной России: «Разговоров об отставке Черчесова не было»

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22 Июня 2021, 10:11,
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Станислав Черчесов не подавал в отставку после провального выступления сборной России на чемпионате Европы-2020. Об этом поведал пресс-атташе национальной команды Игорь Владимиров во время общения с представителями СМИ.
«Станислав Саламович прошел все процедуры после матча. Пояснил причины поражения. Никаких разговоров на тему отставки не было», - передает слова Владимирова издание «Спорт-экспресс».
Напомним, что сборная России завершила выступление на чемпионате Европы-2020, заняв последнее место в своей группе. Команда Черчесова одержала одну победу и потерпела два крупных поражения.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Станислав Черчесов
Его могут только уйти! Он совершенно искренне считает себя хорошим (если не великим) тренером. Ну и не будет забывать про з/п в 2,5 ляма евро :)))
"Никаких разговоров на тему отставки не было" Почему? Блин!!!Ну почему не было? Даже если очень хочется остаться, есть же правила приличия....все равно же старперы из рфс его не снимут, чего ему бояться? Хоть жест благородный совершил бы
Зачем уходить, если по собственному желанию - тебе не выплатят отступные. Никто не уйдёт, когда есть 2,5 млн евро.