Лепёхин: Если Россия хорошо сыграет с датчанами – это будет удача

Футбольный эксперт Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от третьего матча нашей сборной на групповом этапе чемпионата Европы с Данией.

- В чем видите наши шансы в матче с Данией?

- В большой удаче. Хотелось бы ошибаться, но из того, что я видел в играх датчан и нашей сборной, понимаю, что занять второе место можно лишь при большой удаче. Понятно, что должна быть самоотдача и выполнение большого объема работы, но без везения этого не хватит.

- Есть ли у нас какие-то явные преимущества перед датчанами?

- Не вижу никаких преимуществ. Они могли бы быть, если бы матч проходил в России. Это был бы единственный положительный момент, который мог бы как-то повлиять. А сейчас никаких преимуществ у нас нет.

- С датчанами мы играем на выезде. Это создаст дополнительные сложности?

- Не думаю, что будут дополнительные трудности. Их и так хватит с лихвой, если говорить об игровом аспекте. Не нужно обращать внимание, что мы играем в Копенгагене. Это точно не станет решающим фактором.

- Встречу датчан с бельгийцами смотрели? Что бросилось в глаза?

- После этой игры и сделал выводы, что только при большой удаче мы сможем занять второе месте. Мне очень понравилось, как играли датчане. И в индивидуальном плане, и в командном. Мотивация у них была на уровне. Это один из лучших матчей, что я видел на нынешнем чемпионате Европы.

- Они должны были побеждать?

- Судя по тому, как развивались события, должны были побеждать. Проигрывать такой матч футболистам очень обидно. Они имели игровое преимущество, создавали массу голевых моментов. Так уступать всегда обидно.

- Фактор Эриксена как-то повлиял на футболистов сборной Дании?

- Думаю, что точно повлиял, но мне трудно судить о том, в какую сторону. В матче с финнами в негативном ключе это сказалось. Команда такого уровня не должна проигрывать финнам.

- Исходя из ваших слов, ничья для нашей сборной будет максимальным результатом?

- Думаю, что да. Но в футболе всякое бывает. Мы слабее испанцев, но на чемпионате мира удалось отстоять ничью и потом выиграть. Конечно, мы будем болеть за наших, потому что у нас нет футболистов сильнее. Надо так и относиться к этому. Нашу команду надо поддерживать и оставаться объективным. Если мы хорошо сыграем с датчанами, это будет удача.

- Кто из футболистов нашей сборной вам понравился по первым матчам?

- Джикия. Мне он давно нравится. У нас мало защитников, которые умеют играть в футбол, да еще и мотивированы. А он всегда мотивирован. Мне импонируют футболисты, которые хорошо настроены, независимо от того, за клуб они играют или за сборную, с лидером или аутсайдером. Такие люди хотят побеждать, а не просто зарабатывать деньги. Подобные игроки у нас в сборной есть, но их не много.

- Линию обороны сборной России много критикуют. Это заслуженно?

- Ошибки есть. Критика вратаря и обороны всегда присутствует, потому что когда команда пропускает мячи, они всегда рядом. Дзюба находится в пятидесяти метрах, поэтому когда мы пропускаем, никто Дзюбу не винит. Работа в обороне сложная. А вообще, у нас хватает не очень сильных в индивидуальном плане футболистов не только в линии обороны. Я читал, Аршавин и Малафеев говорили, что в их сборной никто из нынешних футболистов не играл бы. Может быть, это сказано не очень корректно, но доля правды в этом есть. У нас не очень сильное поколение в индивидуальном плане, но других ребят нет. Не знаю, кто бы из россиян мог усилить эту сборную.

- А что касается вратарской линии, в старте выйдет Сафонов?

- Да. Было неожиданным его появление в матче с финнами, но раз ему доверили место в воротах в таком важном матче, думаю, что и дальше будет доверие. Тем более, грубых ошибок он не допускал. И самое важное, по его лицу было видно, что он не испуган. Он психологически готов. А это очень важно.

Елена Григорьевская