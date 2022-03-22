Евро-2028: у заявки Англии и Ирландии так и не появилось конкурентов

Приближается день, когда официально будет объявлена страна-хозяйка чемпионата Европы в 2028 году, и единственным претендентом на турнир является совместная заявка Англии и Ирландии. Официально об этом будет объявлено седьмого апреля, сообщает The Times.

Англия принимала чемпионат Европы в 1996-м году, когда победу одержала немецкая команда, переиграв в финале чехов благодаря правилу «Золотого гола». Ирландия никогда не принимала крупные футбольные турниры - ни самостоятельно, ни в связке с кем-либо.

Также стало известно, что наиболее вероятным кандидатом на проведение ЧЕ-2032 является Италия.